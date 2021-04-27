37 ألف ساعة بث تعليمي

89.880 ساعة عمل
9.239 حصة دراسية
120 مليون مشاهدة
23 قناة بث مباشر
37.296 ساعة بث فضائي ومباشر
إحصائيات الدروس
9.239 حصة دراسية تم عرضها
37.296 ساعة بث فضائي
5.008 جيجا من البيانات تم رفعها
إحصائيات المشاهدة على يوتيوب
67.1 مليون مشاهدة للبث المباشر
52.9 مليون مشاهدة للحصص الدراسية
14.8 مليون ساعة مشاهدة
18.076 بثا مباشرا
9.038 حصة دراسية تم رفعها على منصة يوتيوب
توزيع المشاهدات
(مشاهدة)
41.069.200 المرحلة الابتدائية
16.062.300 المرحلة المتوسطة
8.099.214 المرحلة الثانوية
1.415.733 التربية الفكرية
469.900 التعليم المستمر
إحصائية منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع العاشر
51.091.292 عدد الدروس الافتراضية المتزامنة
10.744.174 عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات
291 مليونا زيارات رابط مدرستي (أهلي + حكومي)
4.857.817 طالبا وطالبة (تعليم حكومي)
177.619 (تعليم أهلي)
402.297 معلما / معلمة (تعليم حكومي)
13.352 معلما / معلمة (أهلي)
18.103 قادة تعليم حكومي
914 قائد تعليم أهلي
126 مليون مشاهدة على عين
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