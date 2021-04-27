37 ألف ساعة بث تعليمي

مع تواصل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442 -عن بعد-، في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية، حقق التعليم الإلكتروني أكثر من 51 مليون درس افتراضي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، وأكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي. 89.880 ساعة عمل 9.239 حصة دراسية 120 مليون مشاهدة 23 قناة بث مباشر 37.296 ساعة بث فضائي ومباشر إحصائيات الدروس 9.239 حصة دراسية تم عرضها 37.296 ساعة بث فضائي 5.008 جيجا من البيانات تم رفعها إحصائيات المشاهدة على يوتيوب 67.1 مليون مشاهدة للبث المباشر 52.9 مليون مشاهدة للحصص الدراسية 14.8 مليون ساعة مشاهدة 18.076 بثا مباشرا 9.038 حصة دراسية تم رفعها على منصة يوتيوب توزيع المشاهدات (مشاهدة) 41.069.200 المرحلة الابتدائية 16.062.300 المرحلة المتوسطة 8.099.214 المرحلة الثانوية 1.415.733 التربية الفكرية 469.900 التعليم المستمر إحصائية منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع العاشر 51.091.292 عدد الدروس الافتراضية المتزامنة 10.744.174 عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات 291 مليونا زيارات رابط مدرستي (أهلي + حكومي) 4.857.817 طالبا وطالبة (تعليم حكومي) 177.619 (تعليم أهلي) 402.297 معلما / معلمة (تعليم حكومي) 13.352 معلما /‏ معلمة (أهلي) 18.103 قادة تعليم حكومي 914 قائد تعليم أهلي 126 مليون مشاهدة على عين



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