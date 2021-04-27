اخبار السعوديه

37 ألف ساعة بث تعليمي

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مع تواصل اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442 -عن بعد-، في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية، حقق التعليم الإلكتروني أكثر من 51 مليون درس افتراضي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، وأكثر من 37 ألف ساعة بث فضائي.

89.880 ساعة عمل

9.239 حصة دراسية

120 مليون مشاهدة

23 قناة بث مباشر

37.296 ساعة بث فضائي ومباشر

إحصائيات الدروس

9.239 حصة دراسية تم عرضها

37.296 ساعة بث فضائي

5.008 جيجا من البيانات تم رفعها

إحصائيات المشاهدة على يوتيوب

67.1 مليون مشاهدة للبث المباشر

52.9 مليون مشاهدة للحصص الدراسية

14.8 مليون ساعة مشاهدة

18.076 بثا مباشرا

9.038 حصة دراسية تم رفعها على منصة يوتيوب

توزيع المشاهدات

(مشاهدة)

41.069.200 المرحلة الابتدائية

16.062.300 المرحلة المتوسطة

8.099.214 المرحلة الثانوية

1.415.733 التربية الفكرية

469.900 التعليم المستمر

إحصائية حتى نهاية الأسبوع العاشر

51.091.292 عدد الدروس الافتراضية المتزامنة

10.744.174 عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات

291 مليونا زيارات رابط مدرستي (أهلي + حكومي)

4.857.817 طالبا وطالبة (تعليم حكومي)

177.619 (تعليم أهلي)

402.297 معلما / معلمة (تعليم حكومي)

13.352 معلما /‏ معلمة (أهلي)

18.103 قادة تعليم حكومي

914 قائد تعليم أهلي

126 مليون مشاهدة على عين


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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