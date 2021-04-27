استشارة واحدة مقابل 77 شكوى بتواصل التعليم

تلقت وزارة التعليم عبر خدمة «تواصل» الإلكترونية 572.698 استفسار وشكوى إلكترونيا، حيث استقبلت الوزارة عبر الخدمة 106074 شكوى، و466624 استفسارا، بينما قدمت 1372 استشارة، بما يعادل استشارة واحدة مقابل كل 77 شكوى.

وبحسب موقع الخدمة، التابع للوزارة، تعد «تواصل» آلية ميسرة للتواصل مع مسؤولي الوزارة وكل قطاعاتها، وتمكن من طرح المقترحات أو الاستفسارات أو الشكاوى وغيرها، بما يضمن وصولها من خدمة نظام إلكتروني فعال. كما تمكن الخدمة كل المستفيدين من تتبع مشاركاتهم إلكترونيا.

استفسارات تلقتها الوزارة عبر الخدمة:

هل تحتسب الدورة التدريبية المضافة بعد تاريخ الإقفال 15-10-1442هـ؟

لا تحتسب، ولكن يمكنك إضافتها ويتم احتسابها في الترقية القادمة.

ما هي البرامج الأخرى المشار إليها في تعميم 1442هـ؟

هي برامج تدريبية يلتحق بها المتدرب، بعد موافقة واعتماد مديره المباشر، وفق ما ورد في التعميم رقم 86267 وتاريخ 18-8-1442.

ما هي معايير ونقاط مفاضلة الترقية التي سيتم إصدار قرارات الترقية بناءً عليها؟

معايير - ترقي - مفاضل - نقاط - قرارات

معايير الترقيات حسب ما أقرته اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لـ1440، والمعتمدة من صاحب الصلاحية، وبموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير رقم 86267 بتاريخ 18-8-1442.

تم إعلان تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين على برنامج الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام «فارس» إلى الأحد 1442/9/20هـ؟

موضح التفاصيل في الرابط: https://drive.google.com/file/d/1b9HmJRzHtm2Kv3pfazKnEDcpJ40pikV7/view?usp=sharing ايفاد-تمديد - تعميم - معلم - فارس - تقديم

متى يتاح التقديم على مسار الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية وفق خطة الإيفاد والابتعاث الحديثة 1443م؟

التقديم على مسار الابتعاث متاح ثمانية أسابيع منذ صدور التعميم المنظم لخطة الإيفاد والابتعاث برقم «85162» في تاريخ 1442/08/16هـ. https://drive.google.com/file/d/1N2J8aQJuBnVA0SVHYI4wmZor77RUY31Q/view?usp=sharing

هل المحاضر تشمل جميع من كانت ترقياتهم معتمدة في السنوات السابقة؟

المحاضر تشمل من عمل تحديث، لرفع بطاقة الترقية حسب تعميم معالي الوزير رقم 86267 بتاريخ 18-8-1442.

إحصاءات الخدمة:

استفسار

466624

شكوى

106074

استشارة

1372