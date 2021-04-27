الجمارك تحبط تهريب أكثر من مليوني ريال



نجحت الجمارك السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية، وذلك في أحد المنافذ البرية.

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