230 ألف مكالمة لهلال الرياض

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، 231994 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2021، منها 51893 بلاغا تم إنشاؤها ومباشرتها، و457 بلاغا عبر تطبيق أسعفني التابع للهيئة.

وبلغ عدد الحالات التي تمت مباشرتها خلال الربع الأول أكثر من 48190 حالة منها 35679 حالة مرضية، و12556 حالة حوادث، حيث نقلت الفرق الإسعافية المباشرة خلال هذه الفترة 22370 حالة للمستشفيات والمراكز القريبة من الحالة، أو الي تتناسب مع نوع الإصابة والمرض للحالة المنقولة.