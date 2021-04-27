عرقلة مرورية
وشملت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، مدينة سطان، والمحالة، ومحافظة خميس مشيط، والقرى التابعة لها، واحد رفيدة ومركز تندحة، وتسببت في جريان السيول.
ورغم مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول إلا أن مياه الأمطار غطت العديد من الشوارع وعرقلت الحركة المرورية وأتلفت الطبقة الأسفلتية، وانتشرت وايتات الصرف الصحي في الشوارع لسحب المياه، وتسببت غرفة صرف صحي في تعطيل السير بوادي حي الموظفين، كذلك تعرقل السير بوادي أبها.
أمطار رعدية
وكانت الأرصاد أكدت استمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى منطقة حائل، كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الانهيارات تغلق عقبة خالد بالباحة وسيول في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.