خادم الحرمين يؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز. وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاجتماع، أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوها بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال 50 عاما منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق «رؤية المملكة 2030».

بعد ذلك، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات، منها الموافقة على إستراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام «2021 - 2023»، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس الدارة في العام القادم. وصادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين «1441 ـ 1442هـ»، وتمت إحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.