خادم الحرمين يؤكد أهمية العناية بالتاريخ الوطني

بعد ذلك، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر عددا من القرارات، منها الموافقة على إستراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام «2021 - 2023»، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.
كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس الدارة في العام القادم. وصادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين «1441 ـ 1442هـ»، وتمت إحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.
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