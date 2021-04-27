السعودية اليوم / لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم سراة عبيدة تعقد اجتماعها الأول



ظهران الجنوب 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1443هـ في تعليم سراة عبيدة أمس - عن بُعد - اجتماعها الأول، برئاسة مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة رئيس اللجنة الدكتور حسن بن محمد العلكمي ، وبحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومدير مكتب التعليم بالفرشة.

وأوضح أمين إدارة التعليم مرعي آل طراد، أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والخطط البديلة ومناقشة الخطط الخاصة بمشروع الطفولة المبكرة ومايجب عمله استعداداً لانطلاقة عام دراسي جديد.

وقال تم الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم تأكيد أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط ، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد بشكل مُستمر والعمل على تذليل جميع العقبات والصعوبات التي تواجه الخطط والبرامج المرسومة من قبل أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه والمهام الموكلة له .

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