السعودية اليوم / جمعية المراجعين الداخليين تعقد اجتماعها السادس للدورة الثالثة



الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واس

عقدت الجمعية

وناقش الاجتماع جدول أعمال إجتماع المجلس السادس للدورة الثالثة, ومن ثم تداول المجلس البنود المعروضة على جدول الأعمال، التي صدر عنها عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز أعمال الجمعية، ودعم توجهاتها وفقاً لخطتها الاستراتيجية.

// انتهى //

00:59ت م

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الرياض 15 رمضان 1442 هـ الموافق 27 أبريل 2021 م واسعقدت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أمس الأثنين, اجتماعها السادس للدورة الثالثة، برئاسة معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة, رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بحضور أعضاء المجلس.وناقش الاجتماع جدول أعمال إجتماع المجلس السادس للدورة الثالثة, ومن ثم تداول المجلس البنود المعروضة على جدول الأعمال، التي صدر عنها عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز أعمال الجمعية، ودعم توجهاتها وفقاً لخطتها الاستراتيجية.// انتهى //00:59ت م0013

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