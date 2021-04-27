السعودية اليوم / أمانة الطائف تتابع ميدانيا تطبيق التدابير الاحترازية بالأسواق التجارية



الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

تابع أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي اليوم التزام الأنشطة التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية بالامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن الحملة الميدانية رصدت امتثال المرافق التجارية والغذائية بالإجراءات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة للزوار، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة ولبس العاملين للقفازات والزي الموحد داخل بيئة التحضير، وتطبيق التباعد الجسدي والالتزام بعدد الزوار في الوقت الواحد، مما يعزز الحفاظ على سلامة المرتادين والعاملين بالمرافق التجارية.

وجرى خلال الجولة إغلاق نشاط مخالف يعمل بدون تراخيص نظامية، كما طُبقت لائحة الجزاءات البلدية على 8 أنشطة تهاونت في الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وشملت الجولات أكثر من 66 نشاطاً داخل مجمع تجاري واحد، علماً أن برنامج الجولات الرقابية "امتثالك أمانة" مستمر خلال شهر رمضان المبارك لتغطي المرافق التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية وغيرها.

وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية مستمرة، وتعمل على تكثيف الجهود الرقابية بجولات مسائية وصباحية لرصد التجاوزات الصحية والنظامية، ومخالفات البروتوكولات الوقائية وتطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

// انتهى //

23:42ت م

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الطائف 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واستابع أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي اليوم التزام الأنشطة التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية بالامتثال بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، بالإضافة إلى مراقبة التزامها بالاشتراطات الصحية داخل بيئة العمل وبمواقع التحضير، بمشاركة البلديات الفرعية والفرق الرقابية المختصة.وأوضحت الأمانة أن الحملة الميدانية رصدت امتثال المرافق التجارية والغذائية بالإجراءات الوقائية من خلال قياس درجة الحرارة للزوار، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة ولبس العاملين للقفازات والزي الموحد داخل بيئة التحضير، وتطبيق التباعد الجسدي والالتزام بعدد الزوار في الوقت الواحد، مما يعزز الحفاظ على سلامة المرتادين والعاملين بالمرافق التجارية.وجرى خلال الجولة إغلاق نشاط مخالف يعمل بدون تراخيص نظامية، كما طُبقت لائحة الجزاءات البلدية على 8 أنشطة تهاونت في الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وشملت الجولات أكثر من 66 نشاطاً داخل مجمع تجاري واحد، علماً أن برنامج الجولات الرقابية "امتثالك أمانة" مستمر خلال شهر رمضان المبارك لتغطي المرافق التجارية بالأسواق والمجمعات التجارية وغيرها.وأشارت الأمانة إلى أن برامج الرقابة البلدية الدورية التي تنفذها فرق الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية مستمرة، وتعمل على تكثيف الجهود الرقابية بجولات مسائية وصباحية لرصد التجاوزات الصحية والنظامية، ومخالفات البروتوكولات الوقائية وتطبق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.// انتهى //23:42ت م0240

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