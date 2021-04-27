شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تضبط 2346 مخالفة ضريبية في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 9,963 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة، منذ بداية شهر رمضان وحتى أمس الموافق الرابع عشر من رمضان، حيث ضُبط خلال هذه الزيارات 2,346 مخالفة ضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عديدة، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، وقطاع الذهب، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم تحصيل الضريبة، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة بأن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، حيث تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 228 بلاغاً في نفس الفترة.