السعودية.. إصابات فيروس كورونا تغلق 39 مسجدا جديدا

محمد الفلاح - الإثنين 26 أبريل 2021

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الإثنين، أنها أغلقت 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها إن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 79 يوماً الماضية بلغت 862 مسجداً، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 6913 حالة.

وأشارت الوزارة إلى رصد 958 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 413 ألفا و174.

كما لفتت الوزارة إلى تسجيل 1047 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 396 ألفا و604.