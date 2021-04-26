السعودية | «المرور» يحدد هوية وافدة قادت مركبتها بتهور وخالفت الآداب العامة

المناطق_ الرياض

تفاعلت المديرية العامة للمرور مع شكوى أحد المواطنين على موقع “تويتر”، حيث شكا من قيام أحد الأشخاص من قيادة مركبة بتهور.

وأوضحت “المرور” أن قائد المركبة هي امرأة تحمل جنسية آسيوية، وذلك بعد ظهورها وهي تقود مركبتها بطريقة متهورة ومخالفة للآداب العامة.

وأكّدت ” المرور” أنه تمت مباشرة الواقعة، حيث تمت إحالة قائدة المركبة المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور بحقها.