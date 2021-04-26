شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات «الجبيل» يحققن المركز الثاني في «تصميم المدن الذكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي أمس، عدداً من طالبات قسم التصميم الداخلي بكلية الجبيل الجامعية نظير تحقيقهن للمركز الثاني في مسابقة تحدي "تصميم المدن الذكية" التي نظمتها جامعة عفت تماشياً مع رؤية الملكة 2030 لرفع مستوى نمط جودة الحياة.

وأوضحت وكيلة كلية الجبيل الجامعية لفرع الطالبات الدكتورة غادة الصالح أن حصول طالبات الكلية على المركز الثاني في تحدي " تصميم المدن الذكية" من خلال تصميم وحدة نموذجية لخلية التنفس (Breathing Cell)، هو إنجاز نفخر به، ويضاف إلى جهود كلية الجبيل الجامعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع على حد سواء، نحو المحافظة على بيئة مستدامة تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأكدت أن أنشطة طالبات كلية الجبيل الجامعية مستمرة ومتنوعة وهادفة من واقع المسؤولية الاجتماعية للكلية نحو المجتمع المحلي ومتطلباته الحالية والمستقبلية، لتحسين البيئة، حيث تنم هذه المشاركة المميزة عن إدراك الطالبات والخريجات بواجبهن نحو المجتمع، وتعكس ما يمتلكن من مهارات وكفاءات تؤهلهن للمنافسة بكل اقتدار في متطلبات سوق العمل.

يذكر أن المشروع الذي شارك فيه قسم التصميم الداخلي كان عبارة عن تصميم لوحدة نموذجية ""Cell Breathing تعمل على امتصاص الرطوبة من الهواء، ومن ثم تقوم بتحويلها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة إلى مياه صالحة للشرب ولكافة الاستخدامات المتنوعة، على أن تُولد الطاقة الكهربائية اللازمة من خلال استخدام الألواح الشمسية، كما ويمكن استخدام الفائض من الطاقة في ربط وتكامل الأنظمة الذكية داخل المنزل.