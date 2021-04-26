شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تطلق النسخة الثالثة من كأس العالم لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"؛ ممثلة في منتدى مسك العالمي، بدء التسجيل في النسخة السعودية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في دورتها الثالثة لعام 2021، التي تأتي بعد نجاح نسختيها الأولى والثانية في دعم عديد من الشباب، وتيسير دخولهم لعالم الأعمال والتوسع في إطلاق المشروعات التجارية المبتكرة والناجحة.

وتستهدف المسابقة، التي تأتي بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال العالمية"GEN"، ومؤسسة القيادة والتعليم العالمية “TGELF”، الأفراد والشركات الناشئة ممن يمتلكون أفكاراً مميزة يرغبون بتحويلها إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.

وتنظم النسخة السعودية من مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال لهذا العام، تصفيات مناطقية على مستوى المملكة قبل النهائي السعودي ، الذي من المقرر انعقاده شهر أغسطس المقبل، ويتنافس فيه أفضل 15 شركة من الشركات السعودية المشاركة.

كما تطلق المسابقة ضمن النسخة المحلية مساراً جديداً للشركات، وهو مسار "تحدي الحلول" ويستهدف الرواد الذين يسعون إلى تطوير مشروعاتهم في 6 مجالات تتضمن: الترفيه والضيافة، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الصحية، والسياحة والرياضة.

ويحظى المشاركون من رواد ورائدات الأعمال بفرصة كبيرة لصقل مهاراتهم وزيادة فرصهم للفوز بالمسابقة النهائية، وذلك عبر خوضهم لبرنامج تدريبي متكامل لتقييم أعمالهم وتسريع عجلة نمو شركاتهم؛ للمنافسة بها محلياً وعالمياً، ودعم الأعمال التجارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وتستهدف النسخة العالمية استضافة 100 شركة من الشركات المرشحة إلى العاصمة الرياض؛ للمشاركة في برنامج تسريع الوصول إلى النهائيات العالمية، عبر البرنامج التدريبي المكثف الذي يؤهلهم للمنافسة على نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، والمشاركة في المبادرة الأضخم التي تجمع رواد الأعمال الشباب من أنحاء العالم لخوض غمار المنافسة وتبادل الخبرات.

ومن المنتظر أن يُمنح الفائزون الستة الأوائل في النهائي الوطني السعودي فرصة الحصول على حصة من الجوائز النقدية التي تقدر بمليون ريال سعودي، بالإضافة للفرص الاستثمارية، كما تقدّم المنصة الإلكترونية لكأس العالم لريادة الأعمال لجميع المتنافسين الذين يُكملون بيانات الطلب، إمكانية الحصول على أكثر من 25,000 دولار في شكل مزايا وخدمات من شركاء المسابقة.