جهات حكومية وخاصة تبحث جذب الاستثمار لقطاع خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي أن الغرفة أسهمت في تغذية قطاع الحج والعمرة بالأفكار وعشرات الكوادر الوطنية التي أُهلت من خلال مسارات التوظيف المتعددة، وبرامج التدريب المتخصصة التي نظمتها أو شاركت فيها، مشيرا إلى أن الطموح لا حدود له بأن تصبح الغرفة حاضنة تُدرب وتؤهل وتُوفر الكفاءات بمواصفات عالمية تواكب أعلى معايير العمل خاصة في قطاع الفنادق والخدمات.

جذب الاستثمارات:

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في ورشة عمل استضافتها غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الاستثمار وبرنامج ضيوف الرحمن وهيئة “منشآت” بعنوان “مسار جذب الاستثمار بقطاع خدمة ضيوف الرحمن” ، هدفت إلى حصر ومناقشة أبرز تحديات الاستثمار في القطاع، بحضور الوكيل المساعد لحلول أعمال المستثمرين بوزارة الاستثمار ماجد السعدي، ومدير إدارة الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص عبد العزيز السبيل، ومن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة علاء بانبيلة، ورئيس اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة مازن درار وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال.

وأشار هشام كعكي إلى ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات العاملة في الحج والعمرة، لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد التي بذلت جهودا في توفير البنية المواتية في مكة المكرمة، ولتحقيق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لراحة ضيوف الرحمن.

وشهدت الورشة التي نُظمت عبر تقنية زووم نقاشا مطولا حول تحديات قطاع خدمة ضيوف الرحمن قبل وبعد جائحة كورونا “كوفيد -19″، وفرص ومعوقات الاستثمار في القطاع، فيما أُرجئت مقترحات الحلول والدعم، والتوصيات والحوافز المقترحة إلى وقت لاحق لمزيد من الدراسة وجمع الآراء والمقترحات من المعنيين.

القطاع الخاص:

وتناولت الورشة الخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص عبر منصة غرفة مكة معتبرة إياها المنصة الأفضل لتوصيل صوت الجهات الخاصة للجهات الحكومية، واستهدفت الورشة تحقيق استدامة خدمة ضيوف الرحمن من خلال تعظيم الأثر الاقتصادي لمدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الداعمة لهيكلة السوق.

وفي العرض التقديمي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي قدمه عبد العزيز السبيل تناول الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتوفر في جميع مفاصل رحلة ضيف الرحمن، متناولا تطوير إستراتيجية وحوكمة قطاع ضيوف الرحمن لوضع إستراتيجية وحوكمة واضحة تحقق رضا المستفيد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا العمل ومنفذ لهذه الخدمات، في برنامج رحلة ضيوف الرحمن يهتم بالرحلة من الفكرة إلى الذكرى مرورا بما قبل الوصول من أعمال شركات العمرة أو الطيران أو التأشيرات، وخدمات القدوم والمغادرة داخل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وخدمات النقل بين المدن، وداخل المدينة، والخدمات المقدمة داخل الحرم والمشاعر المقدسة والمواقيت، فضلا عن الصحة والأمان، مرورا بالضيافة واكتشاف المملكة حتى عودة الضيف إلى بلاده.

منشآت:

وقدم برنامج منشآت نبذة عن البرامج التي يقدمها للقطاع، حيث تحدث الدكتور علاء بانبيلة عن الهدف الرئيس للمنشآت، الرامي إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، ونسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية العام 2020 إلى 28%، مبينا أن عدد المنشآت في المملكة يصل إلى 700 ألف سجل تجاري، عدد سجلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها تقريبا 650 ألفا، أي أكثر من 90%.

وأوضح أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجه كثيراً من العقبات والتحديات والمعوقات، ومنشآت دورها الرئيس بناء الشراكة مع الجهات في القطاعين الخاص والحكومي لتسهيل عقبات هذه المنشآت وتمكينهم من خلق فرص جديدة في السوق المحلي.

شارك الخبر