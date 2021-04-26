أبشر توضح خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت منصة أبشر خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا.

الخطوات:

وأوضحت المنصة عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا بكل سهولة من خلال الدخول على أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة وبعدها اختيار “نقل خدمات العمالة المنزلية”.

شروط الخدمة:

وذكرت أن هناك العديد من الشروط لتنفيذ الخدمة، وهي كما يلي:

وفي وقت سابق، حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بمنصة أبشر، أو البوابة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية.‎

منصة أبشر:

وشددت المنصة على زوارها ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (هنا)، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (هنا).

شارك الخبر