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شكرا لقرائتكم البنتاجون : الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميًّا لهجمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
البنتاجون : الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميًّا لهجمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد البنتاجون الأمريكي أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها؛ لأنها تتعرض يوميًّا لهجمات.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت “العربية” في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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