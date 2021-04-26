تفاصيل خدمات تعديل البيانات عبر أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.

تعديل البيانات:

وبحسب ما ذكرت الأحوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:

• تعديل المؤهل الدراسي.

• تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

• تصحيح الحالة الاجتماعية.

• ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

الاستفادة من الخدمات:

وبالنسبة إلى طريقة الاستفادة من الخدمات فهي كالتالي:

– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية.

– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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