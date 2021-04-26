- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تفاصيل خدمات تعديل البيانات عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تفاصيل خدمات تعديل البيانات عبر أبشر
ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الأحوال المدنية تفاصيل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.
تعديل البيانات:
وبحسب ما ذكرت الأحوال عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تشمل خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ما يلي:
• تعديل المؤهل الدراسي.
• تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.
• تصحيح الحالة الاجتماعية.
• ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.
الاستفادة من الخدمات:
وبالنسبة إلى طريقة الاستفادة من الخدمات فهي كالتالي:
– تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.
– اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.
– اختيار الأحوال المدنية.
– اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.
– الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.
شارك الخبر
شارك الخبر