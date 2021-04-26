شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون
بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجبة، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.
علاقات ثنائية:
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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