وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجبة، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

علاقات ثنائية:

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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