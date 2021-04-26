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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون

بحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجبة، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

علاقات ثنائية: 

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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