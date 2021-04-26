مفتي المملكة عن رسالة التسبيح عن الميت: غير جائز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، على ما يتداوله البعض هذه الأيام بشأن رسالة للتسبيح عن الميت فهل هذا الفعل جائز؟

غير جائز:

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء، أكد مفتي المملكة أن هذا غير جائز؛ لأنه لا يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة إلا ما دل عليه الدليل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

كما قال الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقال الشافعي: إن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، فالمسلم يلتزم بما ثبت في السنة من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت مثل الدعاء والصدقة والوقف عن نيته والحج والعمرة.

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