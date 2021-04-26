رصد القمر العملاق في سماء جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رصدت الجمعية الفلكية بجدة، مساء اليوم الاثنين، بسماء مدينة جدة- بدر رمضان- أول قمر عملاق سنة 2021، إذ حرص الأهالي على توثيق هذا الحدث الفلكي عبر جوالاتهم، كما اهتم الفلكيون والهواة بتصوير القمر عبر التلسكوبات والأجهزة الذكية.

فرصة مثالية للتصوير:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن حجم الظاهري للقمر العملاق الأول كان أكبر بحوالي 14%، وإضاءته أكبر بحوالي 30% عن المتوسط، وهو ما شكل فرصة مثالية للتصوير.

في أقرب نقطة:

وتابع أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض)، ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر كان على مسافة 357,378 كيلومترًا.



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