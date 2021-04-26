كيفية تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًا عبر أبشر؟

تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على إتاحة العديد من الخدمات المختلفة أمام المواطنين والمقيمين على أرضيها بشكل إلكتروني، والتيسير عليهم في الحصول عليها باستمرار، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ولتحقيق رؤية المملكة “2030”، وفي هذا الإطار فقد أوضحت منصة أبشر كيفية تسجيل عقد إيجار العقارات إلكترونياً عبر المنصة سواء للمؤجر، أو المستأجر، أو وكيل عن المستأجر.

خطوات تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًّا عبر أبشر

قد يهمك:

وأوضحت منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن تسجيل عقد الإيجار للعقارات عن طريق إجراء عدد من الخطوات البسيطة جاءت على النحو التالي:

في البداية يجب تسجيل الدخول على رابط منصة “أبشر” الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة “خدماتي”.

ثم تختار “خدمات”، ثم تضغط على “وزارة الإسكان”.

وفي النهاية تقوم بالضغط على “توثيق عقود الإيجار” لتتمكن من تسجيل عقد الإيجار إلكترونيًّا.

منصة أبشر

يشار إلى منصة “أبشر” أحد المنصات الهامة التي أتاحتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للتسهيل على المواطنين في الحصول على أغلب الخدمات المتنوعة التي يحتاجون إليها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب مراكز الخدمات المتنوعة، وتوفير الوقت والجهد لهم، حيث تتيح المنصة العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أرض المملكة بطريقة ميسرة.