شكرا لقرائتكم خبر 118 ألف وحدة إنارة تضيء في أرجاء المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشع 118 ألف وحدة إنارة بأضوائها في أرجاء المسجد النبوي وساحاته وسطحه ومناراته، لتشكل عقدا فريدا من الإنارة التي صنعت خصيصا للمسجد النبوي بأحجام وأشكال مميزة، تجسد حجم العناية بثاني الحرمين الشريفين وتوسعته وتطوير مرافقه.

وتتوزع في أرجاء المسجد النبوي وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة من الإنارة والتحكم بها وبكثافتها، حيث يحوي المسجد النبوي على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية، وأكثر من 8000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة.

وتضيء نحو 11 ألف وحدة إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته، فيما تنشر وحدات الإنارة أضواءها في أرجاء الساحات المنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد النبوي بقوة تتراوح بين 1000 إلى 2000 واط، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة، في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد النبوي ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.