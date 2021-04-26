118 ألف وحدة إنارة تضيء في أرجاء المسجد النبوي

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وتتوزع في أرجاء المسجد النبوي وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة من الإنارة والتحكم بها وبكثافتها، حيث يحوي المسجد النبوي على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم القديم والتوسعة السعودية الثانية، وأكثر من 8000 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة.
وتضيء نحو 11 ألف وحدة إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد النبوي وأروقته، فيما تنشر وحدات الإنارة أضواءها في أرجاء الساحات المنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد النبوي بقوة تتراوح بين 1000 إلى 2000 واط، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة، في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد النبوي ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.
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