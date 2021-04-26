الصحة ترصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وشفاء 1047 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290 حالة حرجة.
- 958 إصابة جديدة
- 1047 حالة شفاء
- 9657 حالة نشطة
- 1290 حالة حرجة
- 413,174 إجمالي الإصابات بالمملكة
- 396,604 حالات الشفاء
- 13 حالة وفاة جديدة
- 6913 إجمالي عدد الوفيات
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