الصحة ترصد زيادة في الحالات النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة الصحة زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا ، عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كل مناطق المملكة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم. وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 958 حالة مؤكدة وشفاء 1047 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9657 حالة منها 1290 حالة حرجة.





958 إصابة جديدة



1047 حالة شفاء



9657 حالة نشطة



1290 حالة حرجة



413,174 إجمالي الإصابات بالمملكة



396,604 حالات الشفاء



13 حالة وفاة جديدة



6913 إجمالي عدد الوفيات





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