شكرا لقرائتكم خبر فريق مختص للإشراف على متابعة الإنارة الخارجية بالمسجد الحرام وصيانتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بشكل مستمر إنارة الساحات الخارجية للمسجد الحرام، عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الإدارة تتابع تغطية الإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام من خلال 10 أعمدة بسطح التوسعة السعودية الثانية وبالساحة الغربية بإجمالي 100 كشاف 2000 وات، وكذلك 13 عمودا بسطح المسعى وبالساحة الشرقية بإجمالي 70 كشافا 2000 وات، ويتحكم بها عن طريق الباكس، وتعمل الصيانة اللازمة بشكل دوري، وتتوزع على الساحات والأسطح بالحرم المكي الشريف.

وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري.

من جهة ثانية توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 38 ألف لتر ماء زمزم يوميا، قبل أذان المغرب، على رواد وقاصدي المسجد الحرام، وتتوزع كميات ماء زمزم ما بين 170 ألف عبوة حجم 200 ملم، و366 حقيبة سعة 10 لترات، من خلال فريق عمل ميداني مكون من 90 مشرفا، و800 عامل.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن مئة وسبعين ألف عبوة ماء زمزم توزع على المعتمرين والزوار والمصلين وقاصدي بيت الله الحرام مع قرب مواعيد الإفطار يوميا، في أجواء إيمانية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وذلك وفقا للخطة التي عمدت إليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المتضمنة رفع طاقة توزيع مياه زمزم على أكبر عدد من المصلين، لتواكب ارتفاع الطلب جراء التوسعات العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام، وفقا لتوجيهات القيادة.

وقال الندوي إن الإدارة قامت بتشكيل فريق عمل ميداني يضم 90 موظفا يقومون بمتابعة الخدمات المقدمة من الإدارة لتوزيع ماء زمزم مع قرب مواعيد الإفطار يوميا على كافة المواقع في صحن المطاف والمسعى والتوسعة السعودية الثالثة، بكامل أدوارها والمداخل الرئيسية للمسجد الحرام.

وبين أن آلية التوزيع راعت أن يكون توزيع العبوات ذات الاستخدام الواحد، ومن خلال الحقائب الأسطوانية، وفق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة تطبيق ذلك من قبل الفريق الإشرافي بشكل حازم، ولا سيما مع قرب مواعيد الإفطار، للمحافظة على صحة وسلامة زوار وقاصدي البيت العتيق.

إنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام من خلال:

10 أعمدة بسطح التوسعة السعودية الثانية وبالساحة الغربية







بإجمالي 100 كشاف 2000 وات







بإجمالي 70 كشافا 2000 وات



إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام:





توزع نحو 38 ألف لتر ماء زمزم يوميا، قبل أذان المغرب



تتوزع كميات ماء زمزم ما بين 170 ألف عبوة حجم 200 ملم



366 حقيبة سعة 10 لترات



190 حقيبة لعمل العبوات ذات الاستخدام الواحد



تتوزع في صحن المطاف والمسعى والتوسعة السعودية الثالثة والمداخل الرئيسة



من خلال فريق عمل ميداني مكون من 90 مشرفا، و800 عامل



13 عمودا بسطح المسعى وبالساحة الشرقية