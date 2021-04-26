القبض على 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن، واقتحموا منزلين في أحد أحياء مدينة الرياض يسكن بها عمالة وافدة، وسرقوا ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، تحت التهديد بسلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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