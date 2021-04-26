شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الـ 51 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهاً بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عاماً منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد الاجتماع أصدر عدداً من القرارات منها الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الدارة في العام القادم، كما صادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.