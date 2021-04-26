شكرا لمتابعة خبر عن بسبب عبارة "خارج النطاق العمراني" أهالي مركز الويد يناشدون امير مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

ناشد أهالي مركز الويد بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع الحلول العاجلة للأزمة التي أرقت أهالي الويد وعطلت عجلة التنمية لديهم منذُ سنوات طويلة وتسببت لهم بتعطيل الكثير من الخدمات التي تحضى بها المراكز الآخرى .

وموضحين ان عبارة "خارج النطاق العمراني" اصبحت هاجساً مخيفاً ومعطلاً للتنمية المتكاملة داخل مركز الويد والتي بدورها تسببت في تأخر النقلة التي تسهم في تطوير المحافظة ونموها بما تشهده بلادنا في ظل رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وما نراه اليوم من تسارع في بناء التنمية ببلادنا المملكة العربية السعودية، يجعل الأهالي بمركز الويد يحلمون بإن يكون الويد جزء من هذه الرؤية التي تحتم عليهم مسؤولية المشاركة فيها لبناء هذا الوطن الغالي عليهم.

صدى بدورها تواصلت مع رئيس بلدية العرضية الجنوبية المهندس محمد المعشي وطرحت عليه العديد من التساؤلات والذي بدوره أوضح بأن بلدية العرضية الجنوبية تخدم ضمن نطاقها عدد (2) مراكز إدارية (مركز العرضية الجنوبية – مركز الويد ) بإجمالي مساحة (1213) كم2 و عدد قرى (314) قرية و إجمالي عدد سكان (42272) نسمة حسب إحصاء عام 1440هـ ، و نطاق مركز الويد يضم عدد (166)قرية على مساحة (587) كم2 و عدد سكان يقدر بحوالي (12570) نسمة و هي بشكل عام تحظى بجميع الخدمات التي تقدمها البلدية حسب ما يتوفر لديها من ميزانيات و إمكانيات .

وما اشير اليه نود ان نوضح الاتي:

- ما يخص النطاق العمراني فقد أعتمد النطاق العمراني لبلدية العرضية الجنوبية بقرار مجلس الوزراء رقم 157 بتاريخ 11/05/1428هـ ، ولم يشمل مركز الويد حيث يقع خارج النطاق العمراني المعتمد ، و لم يعيق ذلك تقديم الخدمات البلدية من مشاريع و خلافه لنطاق المركز

- وحيث أن النطاق العمراني يعتبر من ضمن متطلبات استخراج صكوك الملكية و ما يترتب على ذلك من إجراءات ، قامت البلدية لدينا بالرفع واعتماد حيازات عمرانية مؤقت لتسهيل الإجراءات على المواطنين في ذلك و تضم المواقع التي تم الرفع بها الكتل العمرانية الكبيرة بنطاق مركز الويد و تم إعتماد تلك المواقع و العمل جاري بها.

- اما المشاريع و الخدمات البلدية المقدمة لنطاق مركز الويد ) فقد اشتملت على :

· سفلتة طرق بإجمالي أطوال (131900 م.ط) بمساحة إجمالية (791400م2) .

· اجمالي اطوال الطرق المناره بالمركز (17520 م.ط) بعدد 584 عمود انارة.

· تنفيذ حدائق و ساحات بلدية بمساحة إجمالية (24500 م2) .

· تسوير عدد من المقابر بإجمالي أطوال أسوار (3059 م.ط).

· تنفيذ 6293م3 خرسانات مسلحة حمايات للطرق المنفذة وهي تغطي اجمالي 62930 م.ط

· تنفيذ 1294 م3 من الخرسانه المسلحة كمزلقانات بالأودية بأطوال بلغت 647 م.ط.

· تنفيذ عبارات ماسورية قطر (1م) بطول (24م.ط) .

· تنفيذ 771م3 خرسانات مسلحة كحوائط إستنادية بإجمالي طول (514م.ط) .

- كما ان جميع قرى نطاق مركز الويد تشملها خدمات النظافة البلدية ، و تتوفر بها حاويات بمختلف الأحجام و السعات و يتم تفريغها بشكل دوري.