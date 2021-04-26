شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "بوابة الدرعية" تفتح قريبًا باب التدريب على العارضة السعودية بجوائز كبرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس فرق العارضة السعودية، صالح العبد الواحد، أن فرقة الدرعية تبنت فكرة التدريب على العارضة السعودية في المدارس والمؤسسات التعليمية منذ أكثر من 25 سنة.

وكشف، خلال استضافته في برنامج "هذي السعودية" المذاع على قناة "روتانا خليجية" عن أن هيئة تطوير بوابة الدرعية ستعلن قريبًا عن فتح باب التدريب عليها للجميع في مسابقة بجوائز كبرى.

وتوقع أن تعلن البوابة عن فتح باب التدريب على العارضة السعودية بشكل مجاني خلال الأسبوعين القادمين أو بعد العيد.