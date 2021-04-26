شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح طريقة عمل اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء طريقة عمل اللقاح، والتي تتضمن حقن الميكروب المراد اللقاح ضده في صورة كائن مضعف أو ميت في جسم الإنسان.

وأضافت أن الجهاز المناعي يتعرف على أجزاء من اللقاح كمواد غريبة، لافتة إلى أن الجسم يبدأ في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم مستقبلا.

ونوهت بأن الجسم قد يحتاج إلى أكثر من جرعة كي يصنع أجساما مضادة كافية لمكافحة المرض، مضيفة أن الفترة اللازمة لاكتساب المناعة تتراوح ما بين 2 إلى 3 أسابيع كي تكتمل العملية.