شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يروي قصة إصابته مع أكثر من 30 فردًا من عائلته بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

سرد المواطن "مسفر الغامدي" قصة إصابته بفيروس كورونا الذي طال أيضا أكثر من 30 فردًا من عائلته في الباحة.

وذكر، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الإصابة بالفيروس جعلته لا يقوى على تحريك يده، فضلا عن توقف رئته عن العمل.

وأضاف أن أكثر من 30 فردًا من عائلته أصيبوا بالفيروس، وقامت الفرق الطبية بتولي عزلهم ومباشرة حالتهم الصحية.

وأكد أنه عاش لحظات صعبة مع تجربته مع العناية المركزة، مضيفا أنه تعافى وتلقى اللقاح المضاد للفيروس، مطالباً الجميع بالمبادرة بالتطعيم.