︎
.
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم (الإثنين)، احترامها لقرارات القضاء السعودي، في المحاكمة التي أجرتها المملكة العام الماضي، وانتهت بسجن 8 متهمين في قضية مقـتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وفقا لـ”رويترز”، إن المملكة أجرت محاكمات بقضية خاشقجي، واتخذت قرارًا تحترمه القيادة التركية.
وأشار إلى أن بلاده ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع المملكة، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية بين البلدين.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة تركيا تتألم بسبب السعوديين و تتوسل للحكومة السعودية أمام العالم أجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.