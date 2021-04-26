الرئاسة تركيا تتألم بسبب السعوديين و تتوسل للحكومة السعودية أمام العالم أجمع

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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم (الإثنين)، احترامها لقرارات القضاء السعودي، في المحاكمة التي أجرتها المملكة العام الماضي، وانتهت بسجن 8 متهمين في قضية مقـتل المواطن جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وفقا لـ”رويترز”، إن المملكة أجرت محاكمات بقضية خاشقجي، واتخذت قرارًا تحترمه القيادة التركية.

وأشار إلى أن بلاده ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع المملكة، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية بين البلدين.

Source akhbaar24.argaam

