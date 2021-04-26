تأييد قطري كامل لإجراءات السعودية في مكافحة المخدرات

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تأييد قطر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، كما دعا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات.

وجدد دعم قطر الراسخ للمملكة حكومة وشعبا ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

واجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور قطر حاليا، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

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