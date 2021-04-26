بالفيديو.. مجندات «أمن الطرق» ينظمن دخول قائدات المركبات لمكة

تواصل مجندات القوات الخاصة لأمن الطرق جهودهن، لتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح.

ويتواجد المجندات على مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة، للتحقق من قائدات المركبات وتأدية المهام المتعلقة بالسيدات القادمات إلى مكة، وفق الإخبارية.

وتشمل المهام الموكلة إليهن، القيام بالأعمال الميدانية مثل التحقق من الأوراق الرسمية والاطلاع على التصاريح الخاصة بالعمرة، ومتابعة نظامية دخول المتعمرين.

وتعد مراكز الضبط الأمني نقاطًا حاكمة لدخول المتوجهين إلى العاصمة المقدسة من خلال التحقق الأمني الشامل والفرز والتأكد من التصاريح وتسهيل حركة المرور للقادمين عن طريق استحداث المسارات الرئيسية.