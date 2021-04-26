تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق ملبوسات بالرياض

حددت شرطة الرياض هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات أحد صناديق جمع الملبوسات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم، مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلًا طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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