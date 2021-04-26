رخص القيادة غير المستخدمة.. «المرور» يوضح الإجراء المطلوب

أوضح المرور السعودي الإجراء المطلوب في حالة وجود رخص قيادة غير مستخدمة لدى قائد المركبة.

وقال، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة أقرب قسم رخص قيادة، وذلك ردًا على تساؤل قال فيه أحد المستفيدين لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر: إن لديّ ٣ رخص قيادة واستخدامي رخصة واحدة والرسوم سارية على جميع الرخص؛ فما هي كيفية حذف رخص القيادة التي لا أستخدمها؟».

وينص نظام المرور، على أن «مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها، هي ثلاث سنوات حيث يجوز إصدار رخص السير بأقل من تلك المدة بحيث لا تقل عن سنة -إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها-، على أن يتم تجديد رخصة سير المركبة بإحضار أصل رخصتها والتأكد من صحة المعلومات مع خلو سجل المركبة ومالكها من المخالفات المروية.

اقرأ أيضًا:

لائحة المرور الجديدة توضح مدى ارتباط تسديد المخالفات بإجراءات استخراج رخصة السير أو القيادة

«المرور» يرد على إيقاف الخدمات لمخالفي الـ20 ألفًا ويوضح رسوم تجديد استمارة السيارة

لائحة نظام المرور الجديد تحدد آلية احتساب نقاط المخالفات