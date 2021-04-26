مصادر «عاجل»: وزارة التعليم تعتمد حوافز لمنسقي الأمن والسلامة

أكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم اعتمدت منح منسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس الحكومية حوافز معلمي الصفوف الأولية.

ووفق التعميم الصادر من وزارة التعليم لقائدي وقائدات المدارس، يشمل الاعتماد: منسقو ومنسقات الأمن والسلامة في المرحلة الابتدائية، وتكون بداية إجازة نهاية دوام الأحد ١٤٤٢/٩/١٣، وبخصوص منسقي الأمن والسلامة في المرحلة المتوسطة والثانوية وتكون بداية الإجازة بنهاية دوام 17/9/1442.

ويكون ذلك بعد رفع تقرير جاهزية المبنى المدرسي وتعبئة استمارة حصر أدوات السلامة، وأن يتم منح الحافز لمنسق (منسقة) السلامة من شاغلي الوظايف الإدارية فقط.

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