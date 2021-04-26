غلق 39 مسجدًا بـ8 مناطق.. وزارة «الشؤون الإسلامية»: بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الإثنين، 39 مسجدُا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، وبذلك يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا 862 مسجدًا تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

وكانت الوزارة أهابت بالمصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أكدت مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لرصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.