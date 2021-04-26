رئيس هيئة الأركان يلتقي وحدات المنطقة الشمالية.. ويشيد بـ«مواقف بطولية»

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بزيارة إلى المنطقة الشمالية شملت قوة عرعر وقوة طريف والوحدات المتقدمة التابعة لها، مشيدًا بالمواقف الشجاعة والبطولية للضباط وضباط الصف في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم.

والتقى الرويلي بقوة الواجب من وزارة الحرس الوطني وحرس الحدود المشاركين ضمن قطاعات المسؤولية، واستمع أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات.

كما نقل رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجدد التأكيد على المعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم، مفتخرًا بالتواجد بينهم في مواقع العز والشرف، وفي ختام الجولة شارك وجبة الإفطار مع الوحدات المتقدمة متمثلة في قوة الواجب (37)

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