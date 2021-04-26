خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لأمير قطر لزيارة السعودية

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الدعوة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة المملكة العربية السعودية.

وسلم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أمير قطر دعوة من خادم الحرمين، لزيارة المملكة، خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير للدوحة، حاليًّا.

واستقبل أمير دولة قطر، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، الأمير فيصل بن فرحان بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.