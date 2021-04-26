جامعة الملك فهد للبترول تفتح المجال لأول مرة للطالبات لدراسة البكالوريوس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لأول مرة في تاريخها، عن فتح المجال أمام الطالبات للدراسة في مرحلة البكالوريوس.

موعد التقديم:

وكشفت الجامعة، اليوم الاثنين، أن التقديم يبدأ من 13 إلى 18 يونيو 2021، والأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتحصيلي والثانوية العامة، مبينة أن الطلبة سيختارون التخصص كجزء من مرحلة القبول، وستنظم الجامعة ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة.

وأوضحت جامعة الملك فهد للبترول أنه بالإضافة إلى البنين، فإنه يتاح القبول للبنات، ضمن المرحلة الأولى من قبول طالبات درجة البكالوريوس، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات تفصيلية أخرى في وقت لاحق.

التحاق الطالبات:

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أعلنت لأول مرة في تاريخها، بدء التحاق الطالبات بها لمرحلة الدراسات العليا، والتي بدأت في يوم الأحد 1 سبتمبر 2019م، بنحو 100 طالبة الدراسة بالجامعة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في تخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، واللاتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين أكثر من 600 طالبة من المتقدمات، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الجامعة في جلسته السادسة والتي عقدت في 22 مايو 2018م، على إتاحة المجال للطالبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في عدة تخصصات نوعية، على أن يكون البدء في الدراسة في بداية العام الدراسي 1441هـ (2019- 2020).

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