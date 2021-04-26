8 أضرار للإكثار من تناول المقليات الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري التغذية العلاجية الدكتور حسان بالبيد، أفراد المجتمع إلى عدم الإكثار من تناول المقليات الرمضانية لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، والاكتفاء بتناول قطعة واحدة فقط، مع التنوع في المصادر الغذائية التي تضمن حصول الفرد على جميع العناصر المطلوبة مثل الفيتامينات والمعادن والألياف.

مخاطر المقليات الرمضانية:

وقال في تصريحات إلى ” متابعات الخليج 365“، إن هناك (٨) أسباب تمنع الإكثار من تناول المقليات وهي:

ارتفاع الكوليسترول في الدم واحتمالية الإصابة بأمراض القلب.

المعاناة من عسر الهضم وبالتالي صعوبة استخلاص عناصر الطعام المفيدة.

زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة البطن والخصر والأرداف.

الإصابة بالإسهال بسبب سوء الهضم.

زيادة الوزن وإمكانية الإصابة بالسمنة.

إمكانية التعرض لداء السكري (النوع الثاني) وذلك بسبب السمنة الزائدة.

ارتفاع ضغط الدم والإصابة بآلام القولون والمعدة.

الرغبة في النوم بعد الإكثار من تناول المقليات.

ارتفاع الكوليسترول الضار :

وبين أن الدراسات أوضحت أن تناول الدهون الطبيعية ليست السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، بل هو تناول الدهون غير الطبيعية والمشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة ومنتجات الدهون المهدرجة، وكبديل صحي يمكن دهن الأطعمة المطلوب تناولها بقليل من الزيت ثم تحميرها في الفرن بدلًا من القلي.

تجنب العصائر المحلاة:

ونصح الدكتور بالبيد بالحرص على تناول الأطعمة الصحية، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة وخصوصًا في هذا الشهر الذي يركز فيه الكثير من الأفراد على الوجبات الرئيسية دون الاهتمام بالأغذية المهمة.

كما أنصح بتجنب العصائر المحلاة الجاهزة واستبدالها بالعصائر الطازجة والماء للاستفادة من الفيتامينات وتجنب السعرات الحرارية العالية، مع ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة لأنها تعمل على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الوزن، ويمكن اختيار رياضة المشي أو جهاز السير الكهربائي المنزلي.

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