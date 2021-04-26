تناول شوربة الطماطم في الإفطار يجدد الطاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة إيمان محمد، ربات البيوت بتجديد أنواع الشوربات على مائدة الإفطار، وتجربة شوربة الطماطم بدلًا من الاعتماد على نوع واحد وذلك لأهمية تنوع المصادر الغذائية وضرورة حصول الجسم على كل العناصر اللازمة.

شوربة الطماطم قليلة السعرات الحرارية:

وقالت في تصريحات إلى ” متابعات الخليج 365“، إنه يمكن إعداد شوربة الطماطم فهي خفيفة على المعدة، فطريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من المجهود، بحيث إنها سريعة وبسيطة وتوفر الكثير من الفوائد الصحية مقابل كمية قليلة من السعرات الحرارية، وتعمل كمضادات للأكسدة وتسهم بشكل كبير في تقوية وتعزيز صحة القلب، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، ويمكن أن تساعد أيضًا في إدارة مستويات ضغط الدم في الجسم، وفي الحفاظ على مستوى نبضات القلب والأوعية الدموية.

تجنب الكوليسترول السيئ:

وأشارت إلى أن توفر المستويات العالية من فيتامين C في شوربة الطماطم يحمي القلب من أمراض مثل انسداد الشرايين والسكتة الدماغية، كما يقلل الفيتامين C من ترسب الدهون في الأوعية الدموية، ويحد من الكولسترول السيئ، بالإضافة إلى أنه يمنع أيضًا تكتل خلايا الصفائح الدموية في الدم.

كما تساعد شوربة الطماطم على مقاومة السرطان بسبب محتواها العالي من الليكوبين، والذي يعمل بفعالية ضد بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والثدي، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الليكوبين يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تحتوي على الحديد:

واختتمت الدكتورة إيمان بالقول إن شوربة الطماطم تفيد الحوامل أيضًا سواءً يصمن الشهر أو لا، لكون الطماطم غنية ببعض العناصر المهمة أثناء الحمل ومن أهمها الحديد وفيتامين ج، وهذه العناصر تلزم المرأة الحامل للحفاظ على صحتها العامة وصحة الجنين، فالحديد هو العنصر الأكثر أهمية لدى الحوامل، كما أن الليكوبين الموجود في الطماطم بكميات وفيرة يحمي من تلف الخلايا.

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