ضبط باكستاني استغل طفلين لسرقة محتويات صندوق جمع الملابس في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد مركبة وطفلين استولوا على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات في أحد شوارع الرياض.

ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو يوثق جانبًا من الواقعة وعلق عليه بالقول : ‏بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استيلاء طفلين برفقة قائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات، فقد تم إيقافه وتبين أنه باكستاني في العقد الرابع من العمر واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.



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