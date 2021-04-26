السفير السعودي في لبنان : أمن المملكة خط أحمر لا يُقبل المساس به

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري أن أمن المملكة خط أحمر لا يمكن أن يُقبل المساس به؛ وذلك على خلفية شحنات المخدرات التي تم إحباطها مؤخرًا قبل دخولها السعودية قادمة من لبنان.

وكان السفير بخاري قال في وقت سابق إن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

منع دخول الفواكه من لبنان

وكانت المملكة العربية السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحًا من يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها : “انطلاقًا من التزامات المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.

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