الرياضة ليست سر المعمرين في اليابان !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت دراسة روسية أن الرياضة ليست السبب في طول أعمار اليابانيين، إلا أن نظام تغذيتهم يساعدهم على العيش طويلًا، إذ تؤكد أحدث الإحصاءات أن عدد المعمرين في اليابان يصل إلى 67 ألف معمر، ومتوسط عمر الياباني يبلغ 84 عامًا.

البخار وليس القلي:

وتعليقًا على هذه الدراسة يقول استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد المرزوق لـ” متابعات الخليج 365 “، قد يكون ما جاء في الدراسة صحيحًا إلى حد كبير فيما يتعلق بنوعية الغذاء الذي يتناولونه اليابانيون، فمعروف أن الشعب الياباني معظم أكله مطبوخ على البخار وليس القلي على الزيوت فهذا الجانب مهم في حمايتهم من الأمراض المترتبة على ذلك مثل ارتفاع الكوليسترول، وبالتالي حدوث أمراض القلب وانسداد الشرايين، الأمراض المزمنة كالسكري والضغط، المضاعفات المترتبة على زيادة الوزن والسمنة، عدم تناول الملح نهائيًا واستخدام الأعشاب الطبيعية، الابتعاد عن السكر نهائيًا في الشاي والعصائر.

نوعية الغذاء في اليابان:

وأضاف، إذا كان الجسم سليمًا من كل المشاكل المرضية فإنه حتمًا لا يحتاج إلى ممارسة الرياضة لحرق الدهون والسعرات، بل التحكم في التغذية الصحية وتجنب كل ما يهدد الصحة، وبالتالي فليس من المستغرب أن يكون سبب طول أعمار اليابانيين هو الغذاء وليس الرياضة، وهذا الأمر هو عكس ما يشكو منه أفراد المجتمعات العربية من زيادة انتشار السمنة ومضاعفاتها، تناول وجبات دسمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون، ومشروبات محلاة ويترتب عليه اكتساب سعرات حرارية عالية.

تجنب التدخين والتوتر:

ونصح الدكتور المرزوق، أفراد المجتمع بالتحكم في نوعية الطعام والاعتماد على الأكل الصحي، وممارسة الرياضة يوميًا وابسطها المشي، تجنب التدخين، الابتعاد عن عوامل القلق والتوتر، تجنب قدر الإمكان من تناول الوجبات السريعة، الحد من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة، الحد من استخدام السكر والملح، الحرص على تناول الماء النقي ٦-٨ أكواب يوميًا.

تفاصيل الدراسة الروسية:

وكانت دراسة روسية مطولة قد بينت أن الرياضة ليست السبب في طول أعمار اليابانيين، إلا أن نظم تغذيتهم تساعدهم على العيش طويلًا، إذ تؤكد أحدث الإحصاءات أن عدد المعمرين في اليابان يصل إلى 67 ألف معمر، ومتوسط عمر الياباني يبلغ 84 عامًا.

وقال أطباء المركز الروسي للبحوث الطبية «تؤكد نتائج الدراسة أن تنوع أطباق اللحوم والأسماك والخضروات والأرز يوفر لليابانيين كل العناصر الضرورية، بينما يأتي في المرتبة الأولى تمسكهم بعادة مضغ الطعام لفترة طويلة، ما يجنبهم الإفراط في الكميات، وعدم تراكم الدهون أو زيادة الوزن، وبالتالي تجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالوفاة المبكرة، ما يرفع معدلات أعمارهم».

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