هل يجوز البدء بأخذ العلاج قبل الإفطار؟ الشيخ الفوزان يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حكم البدء بتناول الأدوية عند الإفطار قبل تناول الطعام والشراب.

وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي عبر تويتر رئاسة الإفتاء ردًا على سؤال حول حكم البدء بتناول الأدوية قبل الإفطار في رمضان: إن أخذ العلاج يكون بعد أن يحين أذان المغرب، وحلول وقت الإفطار سواء كان ذلك قبل تناول الطعام والشراب أو بعده.

وأوضح أنه يجب أن ينتظر الشخص لحين غروب الشمس وحلول الظلام وإن كان في بلده فبعد سماع صوت المؤذن.

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