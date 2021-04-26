شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح.. "كيف يتناول مريض خمول الغدة الدرقية دواءه خلال رمضان؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال دكتور عادل سجواني طبيب أسرة أن مريض الغدة الدرقية يجب أت تناول دواءه على أمعاء فارغة وبعد ساعتين من اي وجبة

وأضاف المختص أنه يجب الامتناع عن الأكل لمدة 45 دقيقة بعد تناول دواد خمول الغدة الدرقية، مؤكدا أن مريض الغدة الدرقية معرض كأي شخص آخر الفيروسات ويمكن أخذ التطعيمات.

وأشار المختص إلى أن أكثر الأسباب شيوعا لخمول الغدة الدرقية هي عندما تتعرض لهجوم من جهاز المناعة.