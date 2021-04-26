شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن تحدى الصعاب حتى أصبح عالم بارز في الكيمياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث ابراهيم عالم مدير عام مؤسسة عالم للبيئة عن سبب تفوقه في الكيمياء وكيف أصبح أحد علمائها البارزين، مشيرا إلى أنه رسب فيها في المرحلة الأولى من الجامعة.

.

وقال مدير عام مؤسسة عالم للبيئة "كنت أطمح في الابتعاث بعد تخرجي من الثانوية ولكن البعثات كانت متوقفة، وكان أماممي خيار بالانضمام لكلية البترول بجامعة الملك فهد وتقدمت للاختيار واجتازته وبعدها المقابلة الشخصية وتم قبولي فيالجامعة وكانت تجربة رائعة"

وأضاف "في السنة الأولى كنت غير مهتم بالدراسة، أخذت "f" في الكيمياء والفيزياء، "D" في الرياضيات و"B" في التربية البدنية لأنني لم أتمكن من تعلم السباحة، وشعرت في الصدمة

وأكد إبراهيم عالم أن رسوبه في الكيمياء كان حافز لتفوقه وتحدى كل الصعاب، حيث علق قائلا" تحديت نفسي وبدأت في المذاكرة وكان أحد زملائي يشجعني حتى حصلت على الدرجات النهائية ووعدت نفسي أن أصبح بروفيسور في الكيمياء".