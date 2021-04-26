شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم الفطر لمن سافر للعمرة في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم الفطر لمن سافر للعمرة في رمضان.

وذكر، خلال حديثه في برنامج فتاوى رمضان المذاع على إذاعة القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أباح الفطر في شهر رمضان لمن يسافر، سواء للعمرة أو لأي شئ آخر.

وأضاف أنه في حال كان السفر به مشقة على الإنسان، فالأفضل للمسلم في هذه الحالة أن يُفطر، ولن ينقص ذلك من أجر العمرة، أما إذا كان السفر لا يصاحبه مشقة فالواجب على الإنسان أن يواصل الصوم.